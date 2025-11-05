«Мясорубка продолжится»: в США раскрыли горькую правду о судьбе ВСУ

Заявление американского аналитика прозвучало на фоне сообщений Минобороны России о тяжелых потерях ВСУ. По данным ведомства, только за минувшие сутки украинская армия потеряла около 1,3 тысячи человек. Кроме того, российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, цеху по производству снарядов, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников.