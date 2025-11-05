Путин: герои СВО единством в бою доказывают, что мы один народ

Президент России Владимир Путин во время выступления на Совете при президенте по межнациональным отношениям, что герои СВО на поле боя показывают единство.
Нужно отметить, что политик подчеркнул: межнациональное единство — это основа суверенитета России. Кроме того, лидер государства заявил, что нужно на корню сразу пресекать провокации, которые могут быть основаны на межнациональном вопросе.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ подписал указ о временном порядке приема в гражданство РФ иностранцев-участников СВО, а также лиц без гражданства.