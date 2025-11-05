Путин: Межнациональное единство лежит в основе суверенитета РФ

Межнациональное единство лежит в основе суверенитета Российской Федерации. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин в ходе выступления перед Советом при президенте по межнациональным отношениям, проходящего 5 ноября в Кремле.
«И, конечно, беречь общественное и национальное единство. Свои ценности и наши общие устои. Это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета», — высказался глава государства.
Политик отметил, что сегодня настоящий пример межнациональной сплоченности и боевого товарищества демонстрируют бойцы, принимающие участие в спецоперации.
Ранее Владимир Путин сообщал, что, как и в 1612 году во время польской интервенции, Россия и сегодня защищает свой суверенитет и независимость. По словам президента, оборона страны держится исключительно на единстве россиян.