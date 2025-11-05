Ричмонд
Дмитрий Медведев: США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что последствия слов президента США неизбежны.

Источник: Аргументы и факты

В связи с деятельностью Соединенных Штатов, Россия пришла к необходимости рассмотреть вопрос о подготовке к проведению ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Медведев напомнил, что Трамп, как «президент Соединенных Штатов, и последствия его слов неизбежны», и подчеркнул, что «Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний».

Ранее лидер США заявил о своем поручении Пентагону немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям, объяснив это тем, что, по его мнению, ряд других государств уже проводят подобные мероприятия.

5 ноября стало известно, что США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.

