Дмитрий Медведев: США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

В связи с деятельностью Соединенных Штатов, Россия пришла к необходимости рассмотреть вопрос о подготовке к проведению ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Медведев напомнил, что Трамп, как «президент Соединенных Штатов, и последствия его слов неизбежны», и подчеркнул, что «Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний».
Ранее лидер США заявил о своем поручении Пентагону немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям, объяснив это тем, что, по его мнению, ряд других государств уже проводят подобные мероприятия.
5 ноября стало известно, что США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.