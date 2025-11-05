Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киеву предрекают эвакуацию населения зимой: Эксперт назвал условия

На Украине спрогнозировали эвакуацию Киева при отключении ТЭЦ на три дня.

Источник: Комсомольская правда

Эвакуация населения Киева понадобится, если украинская столица зимой при температуре минус 10 градусов окажется без отопления в течение трех дней. Об этом украинским СМИ заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

«Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 градусов и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять слив воды из домов и эвакуацию населения», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что если на киевских ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10, то это ситуация техногенной катастрофы.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября стало известно, что жители Киева пожаловались на отключения света. В нескольких районах города зафиксировали перепады напряжения. Часть горожан остались без отопления и электричества. По данным украинских журналистов, потери тепла в Киеве достигли уже 27%. Это вызывает опасения среди жителей города.