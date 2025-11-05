Ричмонд
Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым

Президент РФ поздравил Краснова и его коллег с Днем работника суда.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым в Кремле. Об это сообщается на сайте правительства РФ.

В начале переговоров глава государства поздравил представителей судебной системы с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается в России впервые.

«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить Вас и всех Ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать Вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан», — сказал Путин.

Перед тем как заслушать доклад Краснова, президент поинтересовался, как проходит его адаптация на новой должности.

Ранее KP.RU писал, что 4 ноября состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Виталием Королевым, который на тот момент занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. В рамках разговора Путин обсудил с Королевым его назначение на пост главы Тверской области.

