Российский президент Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым в Кремле. Об это сообщается на сайте правительства РФ.
В начале переговоров глава государства поздравил представителей судебной системы с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается в России впервые.
«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить Вас и всех Ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать Вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан», — сказал Путин.
Перед тем как заслушать доклад Краснова, президент поинтересовался, как проходит его адаптация на новой должности.
