«Мы оказались правы»: в Кремле сделали заявление о ядерном оружии

Также Песков сделал ряд важных уточнений на фоне недавнего совещания в Совбезе. Он подтвердил, что позиция президента Путина по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) остается «абсолютно четкой» и Россия привержена своим обязательствам. Касательно предложений о возможной подготовке к испытаниям, пресс-секретарь сообщил, что никаких конкретных сроков нет, так как все зависит от действий и намерений Вашингтона.