«Мы оказались правы»: в Кремле сделали заявление о ядерном оружии

Текущая напряженная ситуация в мире полностью подтверждает, что принятые много лет назад решения об обновлении ядерной триады России были абсолютно верными.

Текущая напряженная ситуация в мире полностью подтверждает, что принятые много лет назад решения об обновлении ядерной триады России были абсолютно верными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, именно эта заблаговременная работа сейчас надежно гарантирует безопасность страны на фоне глобальной нестабильности.

«Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность. И то, что ее нужно было надежно гарантировать, правота тех решений, которые принимались задолго до этого, она подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас», — подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Россия не принимает участия в гонке вооружений, а развитие систем вооружения — это «планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией».

Также Песков сделал ряд важных уточнений на фоне недавнего совещания в Совбезе. Он подтвердил, что позиция президента Путина по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) остается «абсолютно четкой» и Россия привержена своим обязательствам. Касательно предложений о возможной подготовке к испытаниям, пресс-секретарь сообщил, что никаких конкретных сроков нет, так как все зависит от действий и намерений Вашингтона.

