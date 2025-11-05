Путин поручил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям

Президент Владимир Путин в среду, 5 ноября, заявил о том, что в России нужно создать специальную правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. По словам главы государства, в то же время необходимо не допускать провокаций на почве противоречий и конфликтов между различными этносами.