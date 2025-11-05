Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям

Президент Владимир Путин в среду, 5 ноября, заявил о том, что в России нужно создать специальную правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. По словам главы государства, в то же время необходимо не допускать провокаций на почве противоречий и конфликтов между различными этносами.

Президент Владимир Путин в среду, 5 ноября, заявил о том, что в России нужно создать специальную правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. По словам главы государства, в то же время необходимо не допускать провокаций на почве противоречий и конфликтов между различными этносами.

— Мнение граждан должно быть одним из индикаторов национальной политики России, — передает слова президента официальный Telegram-канал Кремля.

Путин указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно. Эти торжества призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 ноября поздравил сограждан с Днем народного единства. Он подчеркнул, что именно единство россиян является залогом грядущей победы страны. Какая история у этого праздника — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше