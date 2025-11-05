Путин поручил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям

Президент Владимир Путин в среду, 5 ноября, заявил о том, что в России нужно создать специальную правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. По словам главы государства, в то же время необходимо не допускать провокаций на почве противоречий и конфликтов между различными этносами.
— Мнение граждан должно быть одним из индикаторов национальной политики России, — передает слова президента официальный Telegram-канал Кремля.
Путин указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно. Эти торжества призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 ноября поздравил сограждан с Днем народного единства. Он подчеркнул, что именно единство россиян является залогом грядущей победы страны. Какая история у этого праздника — в материале «Вечерней Москвы».