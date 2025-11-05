Ричмонд
Песков рассказал, готовятся ли новые телефонные переговоры Путина и Трампа

Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется.

Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать», — заявил Песков журналистам.

Ранее Путин и Трамп созванивались 16 октября. Разговор состоялся перед встречей Трампа с Владимиром Зеленским. Трамп заявлял, что предложит России пойти на переговоры по конфликту на Украине. В противном случае США согласятся поставлять «Томагавки» Киеву. Однако в итоге ракеты так и не были переданы.

