Песков рассказал, готовятся ли новые телефонные переговоры Путина и Трампа

Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать», — заявил Песков журналистам.
Ранее Путин и Трамп созванивались 16 октября. Разговор состоялся перед встречей Трампа с Владимиром Зеленским. Трамп заявлял, что предложит России пойти на переговоры по конфликту на Украине. В противном случае США согласятся поставлять «Томагавки» Киеву. Однако в итоге ракеты так и не были переданы.
