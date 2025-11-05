Владимир Путин предложил создать комиссию по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин предложил создать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Глава государства уточнил, что на данный момент координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу.
«Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить ее статус до правительственной комиссии», — подчеркнул российский лидер.
Как писал сайт KP.RU, также президент указал, что иностранные провокаторы хотят пошатнуть единство народов России и для этого используют межнациональные факторы. По его словам, все больше «псевдонациональных центров» создается за пределами Российской Федерации. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что это является орудием информационной войны против страны.
Ранее Владимир Путин назвал единство и сплоченность россиян главной и несокрушимой силой государства. Осознание России как своего родного дома и огромной семьи является великой ценностью государства, отметил президент.