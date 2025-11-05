Владимир Путин предложил создать комиссию по межнациональным отношениям

Как писал сайт KP.RU, также президент указал, что иностранные провокаторы хотят пошатнуть единство народов России и для этого используют межнациональные факторы. По его словам, все больше «псевдонациональных центров» создается за пределами Российской Федерации. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что это является орудием информационной войны против страны.