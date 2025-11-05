Братья пытались скрыть убийство соседа, засыпав тело цементом﻿

Два брата пытались скрыть убийство, спрятав тело мужчины в яме и засыпав его цементом, сообщает телеграм-канал «Следственный комитет Беларуси».
По данным следствия, в Минске в октябре 2025 года два брата 54 и 60 лет дома употребляли спиртные напитки, при этом громко слушая музыку в позднее время. К ним пришел 35-летний сосед и попросил снизить громкость музыки. Между ним и одним из братьев возник конфликт. На крики вышел старший из братьев, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он ножом нанес несколько ударов в область шеи соседа. От полученных травм мужчина скончался.
Спустя несколько дней об исчезновении минчанина заявила его мать. Она рассказала, что последний раз видела сына в дверной глазок, когда тот пошел к соседям. Позже следственно-оперативная группа в мусорном контейнере вблизи дома нашла вещи пропавшего, на которых были следы крови.
Кроме того, внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли камеры видеонаблюдения в подъезде, положение которых было изменено. Позже выяснилось, что братья, к которым поднимался погибший, уехали.
Местоположение братьев удалось быстро установить, их задержали.
Следователи выяснили, что фигуранты никому не сообщили о произошедшем. Спустя несколько дней они решили избавиться от тела погибшего. Завернув тело в покрывало, они переложили его в багажник машины. После направились в лесной массив вблизи своей дачи, где выкопали яму. В нее мужчины поместили тело убитого, засыпали его цементом и закопали.
Позже в указанном месте из грунта было извлечено тело без вести пропавшего минчанина.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Мужчины задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.