Братья пытались скрыть убийство соседа, засыпав тело цементом﻿

По данным следствия, в Минске в октябре 2025 года два брата 54 и 60 лет дома употребляли спиртные напитки, при этом громко слушая музыку в позднее время. К ним пришел 35-летний сосед и попросил снизить громкость музыки. Между ним и одним из братьев возник конфликт. На крики вышел старший из братьев, который был в состоянии алкогольного опьянения. Он ножом нанес несколько ударов в область шеи соседа. От полученных травм мужчина скончался.