США уведомили Россию о тестовом запуске ракеты Minuteman III

Сегодня США осуществили плановый испытательный запуск неоснащенной боеголовкой ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета преодолела около 6,8 тыс. км и поразила цель на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Ее запуск был проведен спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении рассмотреть возможность возобновления ядерных испытаний.