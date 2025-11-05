Что будет с отношениями России и США после «ядерных» заявлений: В Кремле дали ответ

«Мы надеемся, что нет. У нас пока просто нет возможности оценить до конца, что имел в виду президент Трамп. Исходя из того, что мы видим, когда докладывали сегодня нашему президенту о конкретных действиях американской администрации, у нас возникают сомнения. Надо изучить ситуацию, и будет сформулирована точка зрения о целесообразности начала подготовки [ядерных испытаний со стороны РФ — прим.ред]. Если это будет признанно целесообразным», — ответил на соответствующий вопрос журналиста Песков.