Что будет с отношениями России и США после «ядерных» заявлений: В Кремле дали ответ

Кремль надеется, что заявления о ядерных испытаниях не повлияют на диалог РФ-США.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле рассчитывают на сохранение конструктивного диалога между Россией и Соединенными Штатами, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента KP.RU.

У представителя Кремля поинтересовались, могут ли негативно повлиять слова Трампа на развитие диалога между странами. Ведь не так давно Москва только наладила связи с Вашингтоном.

«Мы надеемся, что нет. У нас пока просто нет возможности оценить до конца, что имел в виду президент Трамп. Исходя из того, что мы видим, когда докладывали сегодня нашему президенту о конкретных действиях американской администрации, у нас возникают сомнения. Надо изучить ситуацию, и будет сформулирована точка зрения о целесообразности начала подготовки [ядерных испытаний со стороны РФ — прим.ред]. Если это будет признанно целесообразным», — ответил на соответствующий вопрос журналиста Песков.

Он подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина абсолютно четкая и не терпит двойного трактования. РФ остается полностью привержена нашими обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний.

«И мы ничего не будем делать, покуда этого не сделает другая сторона», — сообщил Дмитрий Песков.

Надежда на то, что «ядерная риторика» не повлияет на наметившийся диалог между странами, безусловно остается, пояснил он журналистам.

Напомним, что недавно Владимир Путин прокомментировал объявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных тестирований. Политик заявил, что подобные высказывания вызывают серьезные опасения. Президент России подчеркнул важность этой темы на международной повестке.

