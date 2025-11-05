За рубежом все чаще говорят о деколонизации России, заявил Путин

«Теперь все чаще и чаще ведут дело о некой “деколонизации России”, а по сути расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения… Несмотря на то, что у них ничего не получалось в течение не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается», — сказал российский лидер на заседании Совета по межнациональным отношениям.