«Теперь все чаще и чаще ведут дело о некой “деколонизации России”, а по сути расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения… Несмотря на то, что у них ничего не получалось в течение не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается», — сказал российский лидер на заседании Совета по межнациональным отношениям.
За рубежом все чаще говорят о деколонизации России, заявил Путин
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за рубежом все чаще говорят о «деколонизации России», по сути, речь идет о желании нанести стратегическое поражение, но из этого ничего не получается.