Путин: необходимо пресекать любые провокации по межнациональным конфликтам

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в РФ.
«Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей», — заявил глава государства.
По словам Владимира Путина, провокаторы, которые пытаются пошатнуть единство в стране, используют межнациональные факторы.
Кроме того, глава РФ выступил с предложением о создании правительственной комиссии по вопросам межнациональных отношений.
Напомним, ранее сегодня Путин на совещании с постоянными членами Совбеза дал поручение собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям.