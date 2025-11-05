Ричмонд
Путин: необходимо пресекать любые провокации по межнациональным конфликтам

Глава РФ предложил создать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в РФ.

«Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей», — заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, провокаторы, которые пытаются пошатнуть единство в стране, используют межнациональные факторы.

Кроме того, глава РФ выступил с предложением о создании правительственной комиссии по вопросам межнациональных отношений.

Напомним, ранее сегодня Путин на совещании с постоянными членами Совбеза дал поручение собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям.