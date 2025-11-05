Песков: Новый разговор между Путиным и Трампом не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что новый разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на данный момент не планируется.
Однако, по его словам, если обе стороны посчитают это необходимым, такую встречу можно будет организовать оперативно.
Песков отметил, что в случае необходимости, переговоры могут быть организованы в кратчайшие сроки.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не созданы все необходимые условия.