Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Новый разговор между Путиным и Трампом не планируется

Дмитрий Песков заявил, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не планируется, но при необходимости его быстро организуют.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что новый разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на данный момент не планируется.

Однако, по его словам, если обе стороны посчитают это необходимым, такую встречу можно будет организовать оперативно.

Песков отметил, что в случае необходимости, переговоры могут быть организованы в кратчайшие сроки.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не созданы все необходимые условия.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше