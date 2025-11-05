Ричмонд
Президент Болгарии Радаев наложил вето на закон о продаже активов «Лукойла»

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях, который касается возможной продажи активов российской компании «Лукойл».

Парламент принял документ 24 октября, через два дня после введения американских санкций против «Лукойла». Однако Радев отказался подписывать закон, обнаружив в нем неконституционные положения.

Президент оспорил требование о проведении всех сделок под контролем Государственного агентства национальной безопасности. По его мнению, это создавало бы зависимость правительства от спецслужб, что нарушает основной закон страны.

Ранее издание Politico сообщало, что Болгария пытается добиться исключения из американских санкций против «Лукойла». Власти опасаются перебоев с поставками топлива и роста популистских настроений в стране.

