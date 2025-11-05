Песков: ядерная триада России обновлена, она фактически самая новая в мире

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия обладает самой современной ядерной триадой в мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
Путин: РФ предупреждала об ответе на ядерные испытания других стран Песков разъяснил слова Путина о ядерных испытаниях.
«Наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность», — сказал он.
При этом представитель Кремля отметил, что Россия не участвует в гонке вооружений. «Мы занимаемся развитием своих систем вооружений, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией», — указал он.
«Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась», — заявил Песков.
Отвечая на вопрос, позволяет ли отзыв Россией ратификации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 2023 году проводить испытания ядерного оружия, пресс-секретарь президента РФ сказал, что Россия продолжает исполнять обязательства по ДВЗЯИ. «…мы ничего не будем делать, пока это не сделает другая страна», — пояснил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что позиция президента РФ Владимира Путина на этот счет «абсолютно четкая, она не терпит двойного трактования».
Помимо этого, Песков сообщил, что США предупредили российскую сторону о пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. «Ну конечно, это же такие ракеты, которые подлежат идентификации пуска. Это же международная система идентификации. И мы тоже предупреждаем, когда такие пуски осуществляем», — сказал он.
5 ноября на совещании с Совбезом России Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний — он «поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются.
5 ноября США провели учебный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. -0-