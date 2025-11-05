Песков: ядерная триада России обновлена, она фактически самая новая в мире

Отвечая на вопрос, позволяет ли отзыв Россией ратификации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 2023 году проводить испытания ядерного оружия, пресс-секретарь президента РФ сказал, что Россия продолжает исполнять обязательства по ДВЗЯИ. «…мы ничего не будем делать, пока это не сделает другая страна», — пояснил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что позиция президента РФ Владимира Путина на этот счет «абсолютно четкая, она не терпит двойного трактования».