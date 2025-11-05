Ричмонд
Малоимущие граждане США подали иск против администрации Трампа

Малоимущие граждане США подали в суд на администрацию американского лидера Дональда Трампа, требуя в кратчайшие сроки предоставить средства на оказание продовольственной помощи, сообщает агентство Bloomberg. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что свыше 40 млн американцев столкнутся с задержкой продовольственной помощи в связи с приостановкой работы федерального правительства (шатдауна).

В коллективном исковом заявлении сказано, что законодательство требует от администрации выделять пособия в полном объеме и своевременно. В документе также говорится, что граждане США не должны голодать из-за того, что «Конгресс не может согласовать федеральный бюджет».

Частичная приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов, которая стала самой продолжительной в истории государства, началась в полночь на 1 октября из-за отсутствия финансирования.

