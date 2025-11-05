Захарова: Задержанный Эстонией журналист Беседин стал жертвой охоты на ведьм

Задержанный властями Эстонии Олег Беседин по подозрению в деятельности, направленной против государства, стал еще одной жертвой, развязанной Таллином «охоты на ведьм». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«К сожалению, для Эстонии рутинным делом стали гонения за инакомыслие в отношении русскоязычных соотечественников, журналистов, блогеров и общественных деятелей, которые сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным статьям», — указала она.
Дипломат подчеркнула, что не стала исключением и ситуация с задержанием известного и авторитетного журналиста-документалиста, блогера с огромной русскоязычной аудиторией в соцсетях Олега Беседина.
Захарова уточнила, что журналисту инкриминируется якобы ведение ненасильственной деятельности, направленной против Эстонии, и нарушение международных санкций.
