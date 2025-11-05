Ричмонд
Захарова: Задержанный Эстонией журналист Беседин стал жертвой охоты на ведьм

Для Таллина стали рутиной гонения за инакомыслие в отношении русскоязычных соотечественников, отметила Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный властями Эстонии Олег Беседин по подозрению в деятельности, направленной против государства, стал еще одной жертвой, развязанной Таллином «охоты на ведьм». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«К сожалению, для Эстонии рутинным делом стали гонения за инакомыслие в отношении русскоязычных соотечественников, журналистов, блогеров и общественных деятелей, которые сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным статьям», — указала она.

Дипломат подчеркнула, что не стала исключением и ситуация с задержанием известного и авторитетного журналиста-документалиста, блогера с огромной русскоязычной аудиторией в соцсетях Олега Беседина.

Захарова уточнила, что журналисту инкриминируется якобы ведение ненасильственной деятельности, направленной против Эстонии, и нарушение международных санкций.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова указала, что Эстония обрекает молодое поколение страны на страшные испытания, прививая ему национализм. По ее словам, Таллин, видимо, не смог выработать иммунитет от «нацистской чумы» и усвоить уроки прошлого. Так она прокомментировала сообщения о том, что в Эстонии детям в День восстановления независимости предложили пострелять по мишеням, которые представляли собой изображение чудовищ, одетых в форму военнослужащих ВС РФ.

