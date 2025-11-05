Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова указала, что Эстония обрекает молодое поколение страны на страшные испытания, прививая ему национализм. По ее словам, Таллин, видимо, не смог выработать иммунитет от «нацистской чумы» и усвоить уроки прошлого. Так она прокомментировала сообщения о том, что в Эстонии детям в День восстановления независимости предложили пострелять по мишеням, которые представляли собой изображение чудовищ, одетых в форму военнослужащих ВС РФ.