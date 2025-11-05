Медведев объяснил реакцию Москвы на слова Трампа о ядерных испытаниях

В Кремле сообщили, что ждут разъяснений от Вашингтона по поводу слов Трампа. Там подчеркнули, что Москва и Пекин не возобновляли «никаких ядерных испытаний» и настаивают на соблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия отозвала ратификацию этого соглашения в 2023-м, но заявляла, что остается приверженной обязательствам и проведет ядерные испытания, только если так поступят другие страны.