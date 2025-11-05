Песков: Россия по-прежнему соблюдает положения Договора о запрещении ядерных испытаний

Напомним, на сегодняшнем заседании СБ России министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о целесообразности подготовки к проведению полномасштабных ядерных испытаний на Новой Земле в ответ на возможные действия США по возобновлению ядерных испытаний и наращиванию потенциала стратегических наступательных вооружений. Белоусов отметил, что отказ США от моратория на ядерные испытания будет означать, что Вашингтон взял курс на демонтаж существующей системы контроля за вооружениями. Кроме того, он заявил, что американская система ПРО «Золотой купол» предназначена для достартового перехвата российских и китайских ракет. А Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не участвует в гонке вооружений и обладает самый современной ядерной триадой во всём мире.