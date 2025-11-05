Глава Минобороны Бельгии заявил о планах активировать 4-ю статью НАТО

Бельгия рассмотрит возможность активации четвертой статьи Устава НАТО, предусматривающей консультации с союзниками в случае угрозы безопасности, в связи с инцидентом с беспилотниками, заявил глава Минобороны страны Тео Франкен.
«В ближайшие часы мы рассмотрим, можем ли активировать 4-ю статью НАТО», — приводит его слова 7sur7.
Франкен рассказал, что дроны были замечены у военных авиабаз Флореннес и Кляйне-Брогель, где базируется тактическое ядерное оружие США, которое недавно было доставлено в Бельгию.
Он подчеркнул, что «происходит нечто серьезное», требующее быстрой реакции. Однако Франкен не указал предположительных виновников инцидентов.
Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты вечером 5 ноября парализовали работу двух самых крупных аэропортов Бельгии — в Брюсселе и Льеже. Кто запустил дроны — не уточнялось, выяснением информации занялась полиция.