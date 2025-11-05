Ричмонд
Axios: Республиканская партия может быть «убита» шатдауном, предположил Трамп

Президент США Дональд Трамп в ходе закрытой части общения с республиканцами заявил, что Республиканская партия «будет убита», если шатдаун правительства не завершится в ближайшее время, утверждает Axios.

Трамп, как говорится в публикации, сказал, что республиканцев станут считать «бездельниками».

Шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства, был объявлен 1 октября и стал рекордным по продолжительности. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентского срока Трампа, который также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.

