Путин: Русофобия из-за рубежа направлена против всех народов России

Агрессивная идеология русофобии, продвигаемая зарубежными противниками, направлена против всех народов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

«Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает России и Белоруссии чувство безопасности на фоне русофобских заявлений из европейских столиц. Он отметил, что при отсутствии угрозы со стороны Европы дополнительные меры защиты не потребовались бы, однако регулярные заявления из стран Балтии, Польши, Франции и Великобритании не позволяют союзникам чувствовать себя в безопасности.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

