Путин утвердил порядок приёма в гражданство для иностранных бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит временный порядок приёма в гражданство и выдачи вида на жительство (ВНЖ) для определённых категорий иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в рядах Вооружённых сил РФ или спасательных воинских формированиях МЧС.
Согласно документу, для подачи заявления на гражданство или ВНЖ, помимо стандартных документов, заявители должны будут предоставить выписку из приказа об увольнении с военной службы в ВС РФ или МЧС, а также решение комиссии пункта отбора на военную службу по контракту.
Этот порядок будет действовать для иностранцев, заключивших контракт с российской армией или МЧС после 24 февраля 2022 года на срок не менее одного года, а также для их супругов, родителей и детей, включая усыновлённых.
Отмечается, что требования не касаются граждан Белоруссии. Минобороны и МЧС России поручено утвердить формы справок, которые будут подтверждать службу иностранных граждан в рамках спецоперации.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому ежемесячные выплаты по контракту будут распространяться на военнослужащих, участвующих в отражении вторжения на границе России и в регионах рядом с зоной СВО.