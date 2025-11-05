Ричмонд
Песков ответил Life.ru о сроках подготовки предложений СБ по ядерным испытаниям

Кремль занял выжидательную позицию в отношении готовящегося американского доклада по ядерным испытаниям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева, дал понять, что российская сторона не будет комментировать документ до его детального изучения, на что потребуется определённое время.

Источник: Life.ru

Видео © Life.ru.

«Нет. Ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, что имеет в виду администрация Вашингтона», — отметил представитель Кремля.

Напомним, сегодня на заседании Совбеза России министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о целесообразности подготовки к проведению полномасштабных ядерных испытаний на Новой Земле в ответ на заявления США о возможном возобновлении ядерных испытаний и наращивании потенциала стратегических наступательных вооружений. Глава военного ведомства связал потенциальный отказ Вашингтона от запрета на ядерные испытания с общей линией США по свёртыванию договоров по контролю над вооружениями. Касаясь системы ПРО «Золотой купол», министр заявил, что она создана для перехвата российских и китайских ракет ещё до их подъёма в воздух.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

