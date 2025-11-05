Песков ответил Life.ru о сроках подготовки предложений СБ по ядерным испытаниям

Напомним, сегодня на заседании Совбеза России министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о целесообразности подготовки к проведению полномасштабных ядерных испытаний на Новой Земле в ответ на заявления США о возможном возобновлении ядерных испытаний и наращивании потенциала стратегических наступательных вооружений. Глава военного ведомства связал потенциальный отказ Вашингтона от запрета на ядерные испытания с общей линией США по свёртыванию договоров по контролю над вооружениями. Касаясь системы ПРО «Золотой купол», министр заявил, что она создана для перехвата российских и китайских ракет ещё до их подъёма в воздух.