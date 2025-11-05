«Нас слили свои»: в ВСУ раскрыли подробности удара по построению

«Погода была хмурая, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то “слил” из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение», — рассказал военный. Он добавил, что по одной из локаций ударила ракета «Искандер», а затем прилетели «Герани».