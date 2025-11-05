Бельгия намерена активировать 4-ю статью НАТО из-за инцидентов с дронами

Поводом стали инциденты с дронами, из-за которых 4 ноября все аэропорты страны были закрыты на два часа. 6 ноября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности для обсуждения ситуации с беспилотниками. Проблемы с дронами в европейских аэропортах продолжаются, и власти ЕС подозревают в этих инцидентах Россию, что Москва отвергает. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о причастности спецслужб НАТО к инцидентам с появлением предполагаемых российских дронов над странами Евросоюза.