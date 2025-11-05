Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бельгия намерена активировать 4-ю статью НАТО из-за инцидентов с дронами

В Бельгии обсуждают возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО для консультаций по безопасности с партнерами по альянсу. Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен, передает издание 7sur7.

Источник: AP 2024

Поводом стали инциденты с дронами, из-за которых 4 ноября все аэропорты страны были закрыты на два часа. 6 ноября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности для обсуждения ситуации с беспилотниками. Проблемы с дронами в европейских аэропортах продолжаются, и власти ЕС подозревают в этих инцидентах Россию, что Москва отвергает. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о причастности спецслужб НАТО к инцидентам с появлением предполагаемых российских дронов над странами Евросоюза.

В октябре Литва временно закрыла контрольно-пропускные пункты «Шальчининкай» и «Мядининкай» на границе с Белоруссией из-за инцидента с метеорологическими зондами, которые, по мнению литовских властей, использовались для контрабанды.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше