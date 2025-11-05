Путин заявил об улучшениях в сфере межнациональных отношений в России

«В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции — слава Богу — по этим вопросам. Но это именно в целом. Важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают», — сказал президент.
Напомним, Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Верховного Суда Игорем Красновым, обсудив вопросы судебной системы. Президент поздравил работников судов с их профессиональным праздником, который отмечается в стране впервые в этом году.
