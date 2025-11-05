Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил об улучшениях в сфере межнациональных отношений в России

Президент России Владимир Путин отметил улучшение ситуации в сфере межнациональных отношений по данным социологических исследований. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

Источник: Life.ru

«В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции — слава Богу — по этим вопросам. Но это именно в целом. Важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают», — сказал президент.

Напомним, Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Верховного Суда Игорем Красновым, обсудив вопросы судебной системы. Президент поздравил работников судов с их профессиональным праздником, который отмечается в стране впервые в этом году.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше