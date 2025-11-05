Росатом: проект «Пакш-2» в Венгрии получил разрешение на строительство АЭС

В Венгрии проекту АЭС «Пакш-2» выдали разрешение, позволяющие начать возведение электростанции. Эту информацию рассказали представители «Росатома».
Уточняется, что лицензию проект получил 4 ноября текущего года. Известно, что главным проектировщиком и подрядчиком выступает инжиниринговое отделение госкорпорации «Росатом».
«Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС “Пакш”, — указано в заявлении.
Компания также уже может возводить строения ядерного острова.
Работы запланированы на февраль 2026 года. В «Росатоме» подчеркнули, что выданные лицензии подтверждают соответствие проекта строгим стандартам ядерной безопасности как на европейском, так и на международном уровнях.
Следует напомнить, что договор о возведении АЭС «Пакш-2» между Россией и Венгрией заключили еще в августе 2023 года. После подписания всех необходимых документов строители начали работы по созданию новых энергетических объектов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже отмечал, что Будапешту удалось добиться исключения проекта «Пакш-2» из-под действия антироссийских санкций ЕС.