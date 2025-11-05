Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев объявил об уходе в резервисты

«Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов “БАРС-НН”. Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке. Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области», — написал Гнеушев в своем telegram-канале.