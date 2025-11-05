Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев объявил об уходе в резервисты

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев решил стать резервистом и прибыл на один из областных полигонов. Об этом он сообщил в соцсетях.

Замгубернатора Нижегородской области пополнил ряды резервистов.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев решил стать резервистом и прибыл на один из областных полигонов. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов “БАРС-НН”. Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке. Сейчас крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области», — написал Гнеушев в своем telegram-канале.

Он отметил, что многие нижегородцы поступили таким же образом. Политик также указал, что пребывание в составе резерва «БАРС-НН» не предполагает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории области.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к сборам для обеспечения безопасности энергетических и транспортных узлов на территории регионов. Необходимость такой меры обусловлена возросшей угрозой беспилотников в отношении объектов жизнеобеспечения страны.