На участке границы Молдовы с Румынией будет введен совместный контроль

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Совместный молдавско-румынский погранконтроль будет внедрен на железнодорожном пограничном переходе Кантемир-Фэлчиу, соответствующее соглашение между Республикой Молдова и Румынией было одобрено правительством на заседании в среду.

Источник: Sputnik.md

Министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Никитин заявила, что мера позволит сократить время ожидания на границе, окажет поддержку местной экономике, обеспечит доступ к рабочим местам и услугам.

Координированный контроль предполагает проведение пограничного контроля на территории одного государства в два этапа. Таким образом, контроль сначала осуществляется властями государства выезда, то есть Республики Молдова, а затем властями государства въезда, то есть Румынии. Процедуры осуществляются органами власти раздельно, без дублирования, но в одном пункте пропуска, что обеспечивает бесперебойность движения, исключая необходимость перемещения людей и транспортных средств между двумя разными пунктами.

Соглашение между кабинетами министров Молдовы и Румынии о координируемом контроле на территории Румынии в обоих направлениях контроля на железнодорожном пункте пропуска через государственную границу Кантемир — Фэлчиу было подписано в Бухаресте 1 октября 2025 года.

Пункт пропуска Кантемир-Фэлчиу станет третьим в рамках концепции координированного контроля.