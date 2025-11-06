На участке границы Молдовы с Румынией будет введен совместный контроль

Координированный контроль предполагает проведение пограничного контроля на территории одного государства в два этапа. Таким образом, контроль сначала осуществляется властями государства выезда, то есть Республики Молдова, а затем властями государства въезда, то есть Румынии. Процедуры осуществляются органами власти раздельно, без дублирования, но в одном пункте пропуска, что обеспечивает бесперебойность движения, исключая необходимость перемещения людей и транспортных средств между двумя разными пунктами.