В Кремле надеются, что дискуссия по испытаниям ЯО не ухудшит отношения с США

«Мы надеемся, что нет. Мы надеемся, что нет, пока просто не имеем возможности понять до конца, что имел в виду президент Трамп», — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что у российских властей возникают сомнения после доклада о конкретных действиях американской администрации, и теперь ситуация требует тщательного изучения для формирования окончательной позиции по целесообразности подготовки к испытаниям.
Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности заявил о целесообразности немедленной подготовки к проведению Россией полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Данное заявление было сделано на фоне поступающих от американской стороны сигналов о возможном возобновлении ядерных испытаний. Глава военного ведомства подчеркнул необходимость соответствующих подготовительных мер в связи со сложившейся международной обстановкой.
