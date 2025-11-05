Путин поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России

В этих условиях, по словам главы государства, особую роль играет русский народ. «Без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России, поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», — заключил Владимир Путин, подчеркнув, что объединяющая роль русской культуры является гарантией единства всего многонационального Отечества.