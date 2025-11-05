Ричмонд
Путин поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов Российской Федерации. С такой инициативой на заседании Совета по межнациональным отношениям выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Хорошее предложение, давайте так и сделаем. Я попрошу Татьяну Алексеевну (Голикову) подготовить проекты соответствующих решений», — сказал Владимир Путин, дав поручение вице-премьеру.

Заседание совета было посвящено обсуждению Стратегии государственной национальной политики. В своем вступительном слове президент подчеркнул, что национальное единство является главной опорой суверенитета страны.

«Это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета», — заявил глава государства. Он отметил, что сегодня яркий пример такого единения и «боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции».

Владимир Путин также указал на внешние угрозы, цель которых — пошатнуть единство России. По его словам, за рубежом создаются центры, которые ведут речь о так называемой «деколонизации» России. «А по сути, [речь идет о] расчленении Российской Федерации и нанесении нам всё того же пресловутого стратегического поражения», — отметил президент.

В этих условиях, по словам главы государства, особую роль играет русский народ. «Без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России, поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», — заключил Владимир Путин, подчеркнув, что объединяющая роль русской культуры является гарантией единства всего многонационального Отечества.