Ватикан запретил называть Деву Марию «Соискупительницей»

Ватикан официально запретил использование титулов «Соискупительница» и «Посредница» при обращении к Деве Марии. Об этом сообщает информационное агентство Vatican News.

Источник: Life.ru

Доктринальный отдел Святого Престола опубликовал документ Mater Populi Fidelis, в котором проанализировал различные обращения к Богородице. В документе подчёркивается, что титулы «Соискупительница» и «Посредница» являются неприемлемыми, поскольку могут затмить уникальную роль Иисуса Христа в деле искупления.

«Выражение “Соискупительница” не способствует превознесению Марии как первостепенной и главной сотрудницы в деле искупления людей, поскольку оно несёт в себе риск затмения исключительной роли Иисуса Христа», — указывается в документе.

При этом Ватикан одобрил использование таких обращений, как «Матерь верующих» и «Матерь духовная». Документ был подписан кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом и утверждён Папой Римским Львом XIV.

Ранее Life.ru рассказывал, что Папа Римский Лев XIV и британский монарх Карл III впервые за 500 лет совершили совместную молитву под фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, что стало важным этапом в межконфессиональном диалоге. Королевская чета прибыла в Ватикан с официальным визитом, и богослужение проводилось на английском и латинском языках. Это событие символизирует духовное единство после разрыва между церквями в 1534 году.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

