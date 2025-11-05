Ватикан запретил называть Деву Марию «Соискупительницей»

Ранее Life.ru рассказывал, что Папа Римский Лев XIV и британский монарх Карл III впервые за 500 лет совершили совместную молитву под фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, что стало важным этапом в межконфессиональном диалоге. Королевская чета прибыла в Ватикан с официальным визитом, и богослужение проводилось на английском и латинском языках. Это событие символизирует духовное единство после разрыва между церквями в 1534 году.