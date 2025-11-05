Мишустин провел перестановку в ФАС

Андрей Кашеваров работал в ФАС на руководящих позициях несколько лет и курировал ключевые направления деятельности антимонопольного регулятора. Антон Тесленко приступит к исполнению обязанностей заместителя руководителя ФАС в ближайшее время, сообщает официальный портал правовой информации.