Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с наркотиками

Российская актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщает РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.
Сегодня, 5 ноября, было начато рассмотрение дела Тарасовой по существу. Киноактрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, тогда у нее нашли вейп с 0,38 г масла каннабиса.
Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде наркотиков.
Следователь настаивал на домашнем аресте актрисы. При этом она сообщила, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Тарасова просила не запрещать ей перемещения, так как в противном случае это могло бы сорвать ей съемки сразу в трех фильмах. В результате суд запретил ей покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи (кроме вызова экстренных служб).