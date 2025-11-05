Ричмонд
Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с наркотиками

Российская актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщает РИА Новости из Домодедовского суда Подмосковья.

Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Следователь настаивал на домашнем аресте актрисы. При этом она сообщила, что раскаивается и «совершила большую ошибку». Тарасова просила не запрещать ей перемещения, так как в противном случае это могло бы сорвать ей съемки сразу в трех фильмах. В результате суд запретил ей покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи (кроме вызова экстренных служб).