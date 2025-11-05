Эксперты сообщили о красивой вспышке на Солнце, которая повлияет на Землю

В 14.19 была зафиксирована вспышка уровня M7.4, при этом до балла X ей не хватило примерно 30%. По словам ученых, новая красивая солнечная вспышка, по всей видимости, станет первым событием, которое повлияет на нашу планету. Совокупность данных свидетельствует, что плазменное облако в этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу, добавили эксперты.