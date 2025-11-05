Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты сообщили о красивой вспышке на Солнце, которая повлияет на Землю

14.19 была зафиксирована вспышка уровня M7.4, при этом до балла X ей не хватило примерно 30%. По словам ученых, новая красивая солнечная вспышка, по всей видимости, станет первым событием, которое повлияет на нашу планету.

Очередная сильная вспышка зафиксирована на Солнце, она повлияет на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом информирует РИА Новости.

В 14.19 была зафиксирована вспышка уровня M7.4, при этом до балла X ей не хватило примерно 30%. По словам ученых, новая красивая солнечная вспышка, по всей видимости, станет первым событием, которое повлияет на нашу планету. Совокупность данных свидетельствует, что плазменное облако в этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу, добавили эксперты.