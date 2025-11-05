Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: США сами вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

Россия была вынуждена начать оценку целесообразности подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям в ответ на действия Соединённых Штатов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном Telegram-канале.

По его словам, американский лидер заявлял о поручении Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивируя это тем, что некие другие страны уже этим занимаются, однако не пояснил, имеются ли в виду подрывы ядерных боезарядов.

«Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности поручил проанализировать целесообразность возобновления ядерных испытаний, а не начинать их практическую подготовку. Данное заявление последовало после слов министра обороны Андрея Белоусова о необходимости немедленной подготовки к полномасштабным испытаниям на архипелаге Новая Земля, которые прозвучали на фоне сигналов от США о возможном возобновлении подобных испытаний.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше