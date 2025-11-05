Медведев: США сами вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности поручил проанализировать целесообразность возобновления ядерных испытаний, а не начинать их практическую подготовку. Данное заявление последовало после слов министра обороны Андрея Белоусова о необходимости немедленной подготовки к полномасштабным испытаниям на архипелаге Новая Земля, которые прозвучали на фоне сигналов от США о возможном возобновлении подобных испытаний.