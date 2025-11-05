Европе отведено несколько недель: глава Airbus высказался о войне с Россией

Европа не готова к затяжной войне на истощение и в случае прямого военного конфликта с Россией должна будет одержать победу в течение нескольких недель, иначе проиграет. С таким откровенным и пессимистичным прогнозом выступил глава оборонного подразделения Airbus Михаэль Шёльхорн в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
«Нужно добиться того, чтобы такой конфликт закончился за несколько недель, и чтобы мы не проиграли», — заявил Шёльхорн, отвечая на вопрос о готовности к возможному нападению России на восточный фланг НАТО. Он прямо признал, что к длительному противостоянию Европа не готова: «Мы не готовы к пятилетней изнурительной войне. Так или иначе, нам нужно действовать, и действовать быстро».
По мнению главы Airbus, Запад должен готовиться к сценарию, в котором «невероятно стабильный альянс России, Китая и Северной Кореи», а также Ирана, создаст столько очагов напряженности по всему миру, что США уже не смогут выступать в роли силы, поддерживающей порядок.
Шёльхорн также признал, что в случае блокады поставок сырья из Китая европейская промышленность столкнется с колоссальными проблемами. Он призвал политиков срочно принимать меры, создавать стратегические запасы и готовиться к худшему, так как «слабость в данный момент служит для противников самым большим поводом для проверки наших границ на прочность».
