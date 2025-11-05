Ричмонд
Трамп предложил прибегнуть к ядерной опции в сенате США, чтобы закончить шатдаун

Трамп отметил, что можно отменить в парламенте Америке процедуру «филибастер».

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул идею прибегнуть к «ядерной опции» в сенате США, чтобы наконец закончить затянувшийся в стране шатдаун. Подобное предложение политик озвучил во время интервью CBS.

«Я думаю, нам следует применить “ядерную опцию”. Кстати, это совершенно другой “ядерный” вариант, речь идет об отмене “филибастера”, — заявил глава Белого дома.

Отметим, что филибастер — это способ затянуть голосование в парламенте, требующий поддержки двух третей законодателей для завершения дебатов. При небольшом перевесе в конгрессе оппозиция использует филибастер, чтобы помешать принятию закона, даже если у него есть необходимое большинство голосов.

Ранее Дональд Трамп признал, что нынешний шатдаун в Штатах оказался самым долгим за всю историю государства. По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит исключительно на плечах демократов.

