Трамп предложил прибегнуть к ядерной опции в сенате США, чтобы закончить шатдаун

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул идею прибегнуть к «ядерной опции» в сенате США, чтобы наконец закончить затянувшийся в стране шатдаун. Подобное предложение политик озвучил во время интервью CBS.
«Я думаю, нам следует применить “ядерную опцию”. Кстати, это совершенно другой “ядерный” вариант, речь идет об отмене “филибастера”, — заявил глава Белого дома.
Отметим, что филибастер — это способ затянуть голосование в парламенте, требующий поддержки двух третей законодателей для завершения дебатов. При небольшом перевесе в конгрессе оппозиция использует филибастер, чтобы помешать принятию закона, даже если у него есть необходимое большинство голосов.
Ранее Дональд Трамп признал, что нынешний шатдаун в Штатах оказался самым долгим за всю историю государства. По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит исключительно на плечах демократов.