МИД России назвал задержание блогера Беседина в Эстонии «охотой на ведьм»

Захарова добавила, что в случае с Бесединым, ему инкриминируется участие в «ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики», а также нарушение международных санкций. По её словам, Беседин стал очередной жертвой политического преследования со стороны Таллина, который, по мнению МИД России, ведёт «охоту на ведьм» против всех, кто выражает альтернативную точку зрения.