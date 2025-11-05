МИД России назвал задержание блогера Беседина в Эстонии «охотой на ведьм»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание журналиста Олега Беседина в Эстонии, назвав происходящее «охотой на ведьм».
В своём заявлении, опубликованном на сайте МИД, она указала, что для Эстонии стало привычным делом преследование русскоязычных граждан, журналистов, блогеров и общественных деятелей за их политические убеждения. Они сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным обвинениям.
Захарова добавила, что в случае с Бесединым, ему инкриминируется участие в «ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики», а также нарушение международных санкций. По её словам, Беседин стал очередной жертвой политического преследования со стороны Таллина, который, по мнению МИД России, ведёт «охоту на ведьм» против всех, кто выражает альтернативную точку зрения.
Кроме того, Захарова обвинила Эстонию в создании системы, подавляющей основные права человека, и заявила, что правительство страны разжигает русофобию, пытаясь угодить своим неолиберальным «кукловодам».
«Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими неолиберальными кукловодами посредством тотального уничтожения любого инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Нет никаких сомнений, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии в самую последнюю очередь» — заявила представитель МИД России.
Она подчеркнула, что западные правозащитные организации не оказывают должного давления на Эстонию, что позволило ей продолжить репрессивную политику.
Ранее финский военный корреспондент Кости Хейсканен, работавший с Олегом Бесединым, сообщил, что блогера травили в эстонских СМИ незадолго до его задержания.