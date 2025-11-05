Нужно отметить, что в Кремле не раз заявляли о том, что Россию победить на поле боя просто невозможно. Именно поэтому Запад предпринимает все больше попыток развалить страну изнутри. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно в единстве состоит основной суверенитет страны. Он заявил, что будут продолжаться провокации нарушить хорошие межнациональные отношения в России, и главная задача — им вовремя противостоять и не допускать конфликтов на этой почве.