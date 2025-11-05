Президент России Владимир Путин раскрыл замыслы западных спецслужб в отношении России. Глава государства заявил, что у него есть доказательства того, что иностранные спецслужбы хотят раскачать РФ изнутри. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.
«Должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве», — резюмировал Путин во время своего выступления в Кремле.
Нужно отметить, что в Кремле не раз заявляли о том, что Россию победить на поле боя просто невозможно. Именно поэтому Запад предпринимает все больше попыток развалить страну изнутри. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно в единстве состоит основной суверенитет страны. Он заявил, что будут продолжаться провокации нарушить хорошие межнациональные отношения в России, и главная задача — им вовремя противостоять и не допускать конфликтов на этой почве.