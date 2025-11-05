Ричмонд
Путин: Перед иностранными спецслужбами прямо стоит задача раскачки России изнутри

Перед специальными службами западных стран, согласно копиям имеющихся документов, прямо стоит задача раскачать российское общество изнутри. Об этом в среду, 5 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям.

— С помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве, — передает слова главы государства официальный сайт в Кремля.

Финская армия в то же время столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией. Так, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила о том, что подготовила дома запас консервов и других предметов первой необходимости, поскольку серьезно опасается ударов по странам НАТО со стороны России.

Специальную брошюру для граждан Германии с советами при наступлении чрезвычайных ситуаций обновили, добавив в нее пункты с инструкциями о том, как вести себя в случае начала военного конфликта.

