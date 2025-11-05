Ричмонд
Путин: иностранные спецслужбы пытаются раскачать РФ изнутри

Президент России Владимир Путин сказал, что иностранные спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в России изнутри.

Копии документов, имеющихся в распоряжении России, позволяют убедиться, что от спецслужб и «работающих за их деньги зарубежных центров» требуют раскачивать ситуацию в РФ, сказал Путин.

Зарубежные спецслужбы, по словам Путина, пытаются внести расколы в российское общество.

