«Вы хуже врагов»: в «Ахмате» ответили на обвинения в «тикток-войсках»

В Telegram-канале «ИНДИЯ “АХМАТ” МО РФ» опубликован крайне эмоциональный ответ на упреки в адрес бойцов спецназа «Ахмат», которых критики называют «тикток-войсками» и обвиняют в отсутствии на передовой, в частности, в Соледаре. Автор заявляет, что те, кто распространяет подобные слухи, «хуже врагов».
«Скажу прямо: такие “герои”, которые выливают грязь на своих же, хуже врагов! Вы что, забыли, что вы все на одной стороне баррикад, воюете за одну страну?» — говорится в публикации.
Автор утверждает, что бойцы «Ахмата» сражались во всех «горячих точках», включая Соледар, где понесли тяжелые потери. «“Ахмат” был там, где жарко, и находится там, где горячо! На всех направлениях, во всех “горячих точках” — включая, да-да, Соледар! Именно там бойцы “Ахмата” пережили такое, что слушая их рассказы, кровь стынет в жилах».
Эта публикация стала реакцией на пост писателя Германа Садулаева, который предложил всем, кто пишет, что «чеченцы не воюют», съездить на чеченские кладбища и посмотреть на свежие могилы воинов.
«Потом пойдите к родителям парней, которые добровольцами ушли на войну и отдали свои жизни за Россию… посмотрите им в глаза и скажите им в лицо: Ваши сыновья не воевали, они танцевали в фонтанах и снимали тиктоки. Скажите. Если сможете», — написал Садулаев.
В заключение автор канала «ИНДИЯ “АХМАТ” МО РФ» обращается к критикам с риторическим вопросом: «Враг и так пытается расколоть нас изнутри. Так вы, свои же, куда бьёте?!».