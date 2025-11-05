Путин: Запад хочет разрушить целостность России

Российский глава Владимир Путин заявил, что западные государства все чаще стали говорить о «деколонизации» России, тем самым сообщая о желании разрушить целостность страны. Об этом политик рассказал в ходе своего выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой “деколонизации” России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», — сказал он.
Президент отметил, что несмотря на многовековые неудачи Запада, попытки с их стороны все равно продолжаются.
Прежде Владимир Путин заявлял, что, как в 1612 году во времена польской интервенции, Россия и сегодня отстаивает собственный суверенитет и независимость. Он подчеркнул, оборона государства держится исключительно на единстве российских граждан.