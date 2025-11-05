Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Запад хочет разрушить целостность России

Путин отметил, что западные страны с прошлых веков не оставляют попыток деколонизировать Россию.

Источник: Комсомольская правда

Российский глава Владимир Путин заявил, что западные государства все чаще стали говорить о «деколонизации» России, тем самым сообщая о желании разрушить целостность страны. Об этом политик рассказал в ходе своего выступления на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой “деколонизации” России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», — сказал он.

Президент отметил, что несмотря на многовековые неудачи Запада, попытки с их стороны все равно продолжаются.

Прежде Владимир Путин заявлял, что, как в 1612 году во времена польской интервенции, Россия и сегодня отстаивает собственный суверенитет и независимость. Он подчеркнул, оборона государства держится исключительно на единстве российских граждан.