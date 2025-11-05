Через поддержку Украины Европейский союз намеренно пытается ослабить Россию, передает польское издание Mysl Polska.
«Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией», — отмечают авторы статьи.
Кроме того, журналисты указали, что оказываемая Украине помощь по интеграции в европейский рынок вредит экономикам европейских стран и даже приводит к гибели некоторых отраслей из-за привилегированных условий для киевского режима.
Напомним, накануне стало известно, что Евросоюз выделил Украине новый транш финансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.
