Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20

«Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из “G”, потому что (то), что там произошло — плохо», — заявил Трамп на Американском бизнес-форуме.
Он отметил, что в стране якобы имеет место быть «коммунистическая тирания».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше