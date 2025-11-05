Ричмонд
Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20

МАЙАМИ (США), 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой «двадцатке».

Источник: Reuters

«Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из “G”, потому что (то), что там произошло — плохо», — заявил Трамп на Американском бизнес-форуме.

Он отметил, что в стране якобы имеет место быть «коммунистическая тирания».

